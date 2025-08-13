Его приговорили к пяти годам лишения свободы

АСТАНА, 13 августа. /ТАСС/. Суд города Атырау в Казахстане приговорил гражданина страны к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне РФ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.

По данным пресс-службы, гражданин Казахстана, житель города Атырау в конце марта 2024 года прибыл в Москву, где заключил контракт с уполномоченными органами РФ для прохождения воинской службы. После этого он участвовал в качестве военного медика в боевых действиях в Донбассе, указали в суде.

Мужчина осужден по статье 172 Уголовного кодекса республики, предусматривающей наказание от пяти до девяти лет лишения свободы за участие гражданина Казахстана в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества.

В пресс-службе проинформировали, что приговор суда не вступил в законную силу.