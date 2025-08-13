Предметом взятки стал автомобиль Lexus стоимостью более 10 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Автомобиль стоимостью более 10 млн рублей стал предметом взятки, которую путем вымогательства получил от подконтрольных структур бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский. Возбужденное в отношении него уголовное дело передали в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В прокуратуре Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского. Он обвиняется по п. "в" ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном, особо крупном размерах). По версии следствия, Самбурский с 2020-го по 2024 год путем вымогательства получил от руководителей коммерческих организаций, подконтрольных возглавляемому им министерству, взятки в виде автомобиля Lexus стоимостью свыше 10 млн рублей, <…> а также иного имущества на сумму около 1 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным надзорного ведомства, автомобилем пользовались родственники Самбурского. За полученные взятки экс-министр обеспечивал беспрепятственное пребывание взяткодателей в занимаемых должностях, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Оренбургской области, на имущество обвиняемого и его родственников наложен арест на сумму более 13,7 млн рублей.

"Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.

1 июля 2024 года, будучи губернатором Оренбургской области, Денис Паслер освободил Самбурского от должности министра природных ресурсов, которую тот занимал с 30 декабря 2019 года. Отмечалось, что причиной отставки стали низкие темпы решения поставленных задач. 4 августа 2024 года Ленинский районный суд Оренбурга отправил экс-министра под стражу по обвинению в получении взяток, в январе 2025 года он был переведен под домашний арест.