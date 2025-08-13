Франция выдала России обвиняемого в участии в ИГ

Руслана Боташева доставят транзитом через Турцию в Москву

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Франция по запросу Генпрокуратуры России выдала Руслана Боташева, входившего в состав боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, Боташев, имея умысел на вступление в ряды незаконных вооруженных формирований, прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирийской Арабской Республике, где с начала ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. В январе 2015 года обвиняемый добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в террористическую организацию "Исламское государство", - отметили в Генпрокуратуре.

С января по март 2015 года Боташев в числе других вооруженных участников охранял и оборонял инженерные подразделения террористической организации, занимавшиеся минированием подземных туннелей в городе Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

По поручению Генпрокуратуры России в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск. В связи с информацией о задержании его в сентябре 2018 года на территории Франции туда был направлен запрос о выдаче, и в конце июля 2025 года местные компетентные органы сообщили о готовности французской стороны выдать его РФ.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России Боташев будет доставлен транзитом через Турцию в Москву для привлечения к уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).