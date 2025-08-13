В Волгоградской области завели дело из-за травмирования ребенка в лагере

У мальчика зафиксированы телесные повреждения

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском лагере. Председатель СК России взял дело на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

"По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении ребенка в детском лагере Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области доложить о ходе расследования уголовного дела, а по его завершении - об итогах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из детских лагерей в Волгоградской области в отношении ребенка совершались противоправные действия. У мальчика были зафиксированы телесные повреждения.