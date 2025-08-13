Екатерина Меньшикова, признанная виновной в убийстве Ксении Каторгиной при продаже автомобиля в 2019 году, продолжит отбывать свой срок в колонии общего режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Суд отклонил ходатайство о переводе в колонию-поселение Екатерины Меньшиковой, виновной в убийстве Ксении Каторгиной при продаже автомобиля в Екатеринбурге в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"На момент рассмотрения ходатайства неотбытый Меньшиковой срок наказания составил 9 лет 2 месяца. <…> Суд, с учетом мнения прокурора, отказал Екатерине Меньшиковой в удовлетворении ходатайства о переводе в колонию-поселение. Осужденная продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как отправилась на встречу с покупателем своего автомобиля. Ее пропажа вызвала большой резонанс, к поиску подключились волонтеры. Тело женщины было найдено на окраине Екатеринбурга, а по подозрению в ее убийстве были задержаны, а затем заключены под стражу три человека.

В 2021 году суд установил, что Меньшикова с соучастниками напала на девушку, приехавшую показать автомобиль для продажи. Соучастники убили ее при помощи ножа, а тело сбросили в колодец, после чего покинули место совершения преступления на автомобиле Audi Q5, который принадлежал потерпевшей и стоил свыше 708 тыс. рублей. Свердловский областной суд признал Меньшикову и двух ее подельников Михаила Федоровича и Марата Аметвалиева виновными и приговорил их к срокам от 17 до 20 лет лишения свободы.