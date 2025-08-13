Жителя Челябинска осудили за покушение на убийство женщины и ее сына

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал местного жителя виновным в том, что он пытался убить свою сожительницу и ее 14-летнего сына. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

"В Челябинске вынесен приговор <…> 43-летнему местному жителю, признанному виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Преступление было совершено 11 января этого года в квартире одного из домов по улице Марченко города Челябинска. Местный житель пытался задушить 42-летнюю женщину. В этот момент 14-летний сын потерпевшей нанес мужчине удар ножом в поясницу. В ответ фигурант этим же ножом ударил не менее семи раз в область груди и живота подростка, затем пытался зарезать потерпевшую.

Суд также удовлетворил исковые требования в интересах несовершеннолетнего потерпевшего о взыскании в пользу его законного представителя 800 тыс. рублей ущерба.