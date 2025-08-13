Еще два человека госпитализированы

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Три человека поступили в больницы Башкирии с отравлением чачей с метанолом, последний - в среду. Одна из пациенток умерла, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"Растет число пациентов, отравившихся чачей с метанолом. Сегодня в Городскую [клиническую] больницу №21 поступил 60-летний мужчина. Смертельным напитком его угостила попутчица. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Это уже третий пациент с отравлением метанолом", - написал Рахматуллин.

Также лечение продолжает 30-летний мужчина, поступивший в медучреждение 8 августа. Его перевели из реанимации в токсикологическое отделение. Он находится в стабильном состоянии, есть положительная динамика.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, первая пациентка скончалась", - добавил министр.