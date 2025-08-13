Нарушительница пояснила, что владеет кофейней в Москве и денежные средства являются прибылью от бизнеса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду более $30 тыс., сообщила пресс-служба ведомства.

"Шереметьевские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Гуанчжоу более $30 тыс. Деньги пыталась провезти 31-летняя иностранка через зеленый коридор", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе устного опроса женщина заявила инспекторам, что при себе у нее имеется $10 тыс. Однако при досмотре таможенники обнаружили в ее сумке и кошельке незадекларированные купюры в размере $30 631, а также 48 500 руб. Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных превысила 1,7 млн руб. в эквиваленте.

"Нарушительница пояснила, что владеет кофейней в Москве и денежные средства являются прибылью от бизнеса. Валюту она планировала потратить на покупку киоска автоматической продажи кофе", - уточнили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или ограничение свободы на срок до двух лет.

"ФТС России напоминает, что со 2 марта 2022 года в действующие правила <...> были внесены изменения о временном запрете вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс.", - отмечается в сообщении.