Стены и перекрытия подземной галереи музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля находятся в аварийном состоянии

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Омский суд обязал власти региона и Омский музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля восстановить уникальную подземную обходную галерею вокруг здания 1914 года постройки, где размещен один из корпусов музея. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Уникальная подземная галерея опоясывает здание в стиле неоклассицизма и изначально была предназначена для подвоза продуктов в магазины в торговом корпусе, который располагался в здании до 1917 года. Галерея освещается естественным светом через решетки с призматическими стеклами, расположенными в тротуаре вдоль фасадов Врубелевского корпуса музея.

"По иску прокуратуры суд обязал ответчиков в течение года после вступления решения суда в законную силу провести ремонтно-восстановительные работы подземной галереи объекта культурного наследия. Фактическое исполнение судебного решения прокуратура поставила на контроль", - сообщила пресс-служба.

Суд установил, что исторические стены и перекрытия подземной галереи находятся в аварийном состоянии. Предусмотренные охранными обязательствами работы по сохранению объекта культурного наследия не проводились.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея сообщал, что проектно-сметная документация на реконструкцию этой галереи была разработана еще в 2012 году. В 2016 году были проведены работы по сохранению примыкающей к улице Ленина части галереи. В 2019 году были проведены исследования, которые выявили несколько аварийных участков, но в целом техническое состояние галереи было оценено как ограниченно работоспособное. По предварительной оценке, стоимость реставрации галереи может составить около 250 млн рублей.