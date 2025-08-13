Он также обвиняется в участии в деятельности террористической организации

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Губкинского района Белгородской области, обвиняемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), а также в сфере незаконного оборота оружия и взрывных устройств (п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1, п. "а", "в" ч. 5 ст. 222, ч.1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Житель Губкинского района из корыстных побуждений для помощи украинской террористической организации, запрещенной в России, по заданию ее кураторов, осуществлял деятельность по незаконному обороту огнестрельного оружия и взрывных устройств в интересах иностранного государства. Преступления фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ. Обвиняемый задержан и находится под стражей.

В пресс-службе добавили, что статьи УК РФ, по которым обвиняется гражданин, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.