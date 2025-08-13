В Брянске гендиректора компании подозревают в мошенничестве

Она поставляла медоборудование в лечебные учреждения, не соответствующие госконтракту

БРЯНСК, 13 августа. /ТАСС/. Гендиректор компании "Экстрамед" заключена под стражу по делу о мошенничестве с поставкой медицинского оборудования на сумму более чем 28 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 октября 2025 года", - сказано в сообщении. Фигурантка обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по версии следствия, в период с января по май 2020 года обвиняемая из корыстных побуждений поставила в лечебное учреждение Брянска медицинское оборание, не соответствующее условиям государственного контракта, на общую сумму более чем 28 млн рублей. Денежные средства из бюджета поставщик получил в полном объеме. Оперативное сопровожудовдение расследования осуществляется сотрудниками региональных управление ФСБ и МВД России.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Брянской области, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства региона.