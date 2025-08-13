Авиакомпания недостаточно оценила риски, постановил суд

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) несет ответственность за то, что ее самолет, следовавший в Киев, был сбит иранскими военными вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на решение Апелляционного суда Онтарио.

Суд признал МАУ виновной в недостаточной оценке рисков, связанных с полетами из Тегерана, и обязал выплатить компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Boeing 737-800 следовал рейсом PS752 Тегеран - Киев. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января 2020 года ВС Ирана объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель".