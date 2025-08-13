Его привлекут к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали иностранного гражданина, сбежавшего ранее из центра временного содержания в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Ранее шестеро иностранных граждан совершили побег из центра временного содержания в Краснодарском крае. О задержании пятерых из них в региональном главке МВД сообщали во вторник, шестого иностранца разыскивали полицейские.

"Сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в поселке Прасковеевка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанного доставили в отдел полиции, его привлекут к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции.