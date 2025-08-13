Он "подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей" и якобы вербовал их

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одного священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по обвинению в государственной измене. На этот раз "разоблачен" настоятель одного из храмов УПЦ в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Как сообщает СБУ в Telegram-канале, священник "подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей" и якобы вербовал их. В СБУ утверждают, что вместе с настоятелем храма задержан один из "завербованных". Обоим предъявлены обвинения сразу по пяти статьям, включая госизмену и "поддержку действий РФ".

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) (2014-2019). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, по данным на 13 августа, в стране заведено более 170 уголовных дел против священников УПЦ.