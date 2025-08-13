Инцидент произошел на одной из улиц города

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Житель Украины открыл стрельбу по сотрудникам военкомата в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Есть ли жертвы или раненые в результате случившегося, не уточняется. На месте работает полиция.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.