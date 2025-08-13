Он получил 15,5 года колонии

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Барабинский районный суд в Новосибирской области приговорил к 15,5 года колонии 39-летнего местного жителя, который расстрелял из обреза мужчину из-за лайков под его постами от своей знакомой. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С виновного в счет возмещения компенсации морального вреда взыскано в общей сумме 3,5 млн рублей. Он признан виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия, его составных частей и незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным ведомства, подсудимый на почве ревности решил убить 44-летнего ранее знакомого жителя села Убинское. Преступный умысел на совершение преступления возник у обвиняемого после того, как он увидел, что его знакомая ставит лайки потерпевшему в социальных сетях.

С этой целью мужчина, находясь у себя дома, переделал имеющееся у него гладкоствольное охотничье оружие, отпилив ствол и приклад ружья для удобства ношения. Подсудимый самостоятельно снарядил патроны и зарядил оружие. Подготовившись к преступлению, он отправился к дому потерпевшего, взяв с собой заряженное ружье. "По прибытии на место, увидев потерпевшего возле дома, подсудимый подошел к мужчине и произвел два выстрела в живот и голову потерпевшего из принесенного с собой огнестрельного оружия", - добавили в прокуратуре.