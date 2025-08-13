Андрей Белокопытов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

ТВЕРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Твери 26 августа начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Белокопытова, который обвиняется в организации финансовой пирамиды и хищении более чем 439 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"[Заседание назначено на] 26 августа в 14:30", - сообщили в пресс-службе.

Белокопытов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, с 2013 по 2023 год он занимался хищением денежных средств под предлогом осуществления высокодоходной инвестиционной деятельности, якобы связанной с вложением денежных средств в инвестиционный проект без установления целевого назначения его использования, а также деятельности по выдаче займов под высокие проценты, то есть по принципу финансовой пирамиды. Договоры Белокопытов заключал от имени возглавляемых им организаций, в том числе ООО "Эль коммерс". Общий имущественный ущерб составил свыше 439 млн рублей. Потерпевшими признаны свыше 500 жителей города Твери, Тверской области и иных субъектов Российской Федерации.