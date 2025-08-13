В Греции почти 5 тыс. человек тушат очаги природных пожаров

От огня пострадали 13 пожарных и 2 волонтера

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Почти 5 тыс. греческих пожарных проводят тушение 152 очагов природных пожаров, возникших в Греции, от огня пострадали 13 пожарных и 2 волонтера. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Василис Ватракояннис.

По его словам, "только за последние 48 часов в стране вспыхнуло 152 новых пожара в лесах и сельскохозяйственных угодьях". "Пожары тушат 4 850 пожарных, задействованы 62 пожарных самолета и вертолета", - сказал он. Он отметил, что при тушении возгораний пострадали 13 пожарных и 2 волонтера. "Машины скорой помощи Национального центра экстренной помощи доставили в больницу 3 пожарных с симптомами теплового удара и ожогами, у одного из них имеется травма верхней конечности, а на острове Хиос первая помощь на месте была оказана 10 пожарным и 2 волонтерам", - сказал Ватракояннис.

Генеральный штаб национальной обороны Греции тоже оказывает помощь в тушении пожаров, задействовав 445 человек личного состава и 12 единиц техники. Для безопасной эвакуации граждан выделено 11 автобусов и 16 катеров специального назначения. Греческая полиция направила 315 своих сотрудников и 135 транспортных средств для эвакуации из населенных пунктов и жилых домов, для проведения спасательных операций и обеспечения дорожного движения. С этой же целью Береговая охрана выделила на Хиосе семь судов. В операции также участвуют частные суда, на которых из опасных районов эвакуированы 54 жителя.

Значительные силы пожарных и авиации задействованы, главным образом, на островах Кефалония, Закинф, Хиос, возле городов Воница, Арта, Превеза, Этоликон на западе страны, а также в областях Ахея и Месиния на полуострове Пелопоннес. По оценкам, пожары распространяются на площади 10 тыс. га. Поставлены под контроль лесные пожары близ городов Янина, Мегара и Месолонгион.