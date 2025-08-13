В еще одном районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Число районов, где действует режим, увеличилось до 22

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Число районов Ростовской области, где действует режим ЧС из-за засухи, увеличилось до 22, власти региона объявили чрезвычайную ситуацию по почвенной засухе еще в одном районе - Мартыновском, распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

В мае 2025 года в Ростовскую область пришли возвратные заморозки, из-за чего пострадали тысячи посевов. После на регион обрушилась аномальная жара, синоптики сообщали о рекордной за последние 145 лет температуре - 41 градус в тени. Из-за засухи власти ввели режим ЧС в 21 районе региона. В настоящее время прогноз по урожаю зерновых сокращен с 11,4 до 8 млн тонн, ущерб аграриям оценивается в 7,8 млрд рублей.

"Признать обстановку, сложившуюся начиная с 18 мая 2025 г. <…>, обусловленную возникновением опасного метеорологического явления (засуха почвенная) вследствие уменьшения запасов продуктивной влаги <...> в течение трех декад подряд в период вегетации сельскохозяйственных культур, в результате чего произошла гибель сельскохозяйственных культур на площади порядка 82 тыс. га, чрезвычайной ситуацией регионального характера. <…> Ввести на территории Мартыновского района режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы", - говорится в сообщении.

Режим ЧС позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховку.

10 июня, на фоне жары и засухи в Ростовской области ввели режим ЧС на территории 10 районов, 30 июня режим чрезвычайной ситуации был объявлен еще в девяти районах. 22 июля число районов Ростовской области, где действует режим ЧС из-за засухи увеличилось до 21, власти региона объявили чрезвычайную ситуацию по почвенной засухе еще в двух районах - Егорлыкском и Матвеево-Курганском.