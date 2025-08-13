Обвиняемый дал признательные показания

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи СК в Крыму завершили расследование уголовного дела о повреждении воинских захоронений погибших на СВО, в том числе могилы корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела по факту повреждения захоронений могил крымчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции, среди которых - могила корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 31 марта на территории кладбища Уваровского сельского поселения 44-летний житель Нижнегорского района совершил поджог ритуальной атрибутики и надмогильных сооружений воинских захоронений местных жителей, погибших в зоне проведения специальной военной операции. "В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база. Обвиняемый дал признательные показания, детально описав обстоятельства повреждения захоронений в ходе проверки показаний на месте. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.