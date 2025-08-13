Также заведено 14 уголовных дел в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Своих постов в связи с утратой доверия лишились 26 чиновников Ставропольского края по требованию прокуратуры. В их числе замминистра здравоохранения региона и замначальника регионального управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"По требованию [прокурора Ставропольского края] Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволены заместитель краевого министра здравоохранения и заместитель начальника регионального управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. Всего по требованию надзорного ведомства за нарушение антикоррупционного законодательства и неурегулирование конфликта интересов за первое полугодие привлечены к дисциплинарной ответственности около 600 должностных лиц, из них 26 госслужащих лишились своих постов в связи с утратой доверия", - сказал представитель ведомства.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам. "Так, прокуратурой города Ессентуки вскрыт факт хищения бюджетных 2,4 млн рублей директором коммерческой организации в ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" при благоустройстве сквера", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в доход государства взыскан вред, причиненный коррупционными проявлениями, суммарно в размере более 120 млн рублей.