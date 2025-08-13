Под Тверью пресекли работу подпольной оружейной мастерской

Из незаконного оборота изъяли три пистолета ПМ, один пистолет ТТ, около 300 патронов различного калибра, а также специализированные инструменты для изготовления оружия

ТВЕРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Тверской области пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской в регионе, из незаконного оборота изъяты пистолеты и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержан житель Калининского муниципального округа 1979 года рождения, занимающийся модернизацией гражданского оружия в боевое и изготовлением боеприпасов к нему", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что из незаконного оборота изъяты три пистолета ПМ, один пистолет ТТ, около 300 патронов различного калибра, а также специализированные инструменты для изготовления оружия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия и боеприпасов к нему). "Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех подробностей указанной противоправной деятельности, а также причастных к ней лиц", - добавили в пресс-службе.