МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава администрации Мелитополя Сергей Золотарев призвал жителей не поддаваться обману кибермошенников, которые используют его имя и фотографию для звонков и сообщений с просьбами о денежных переводах. Об активизации таких действий преступников он предупредил в своем Telegram-канале.

"Вынужден предупредить о мошеннических схемах, в которых злоумышленники используют мое имя и фотографии. Они активно рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также звонят людям, напрямую представляясь мной, с просьбами о денежных переводах", - написал Золотарев.

Он подчеркнул, что никогда не занимается подобными вещами. "Не прошу денег через личные сообщения, не организовываю сбор средств и не направляю своих "представителей" для решения каких-либо вопросов, связанных с деньгами. Если вам пишут или звонят от моего имени с подобными просьбами - это мошенники", - заявил мэр.

Он также призвал жителей не переводить деньги, не переходить по подозрительным ссылкам и не называть никаких личных данных, а также сообщать о мошенниках в правоохранительные органы.

Ранее глава города Энергодара Максим Пухов обратился с аналогичной просьбой после очередного массового обзвона жителей с фейковой страницы. "Блокируйте сразу! Мошенники массово обзванивают с фейковой страницы", - написал он в своем Telegram-канале.