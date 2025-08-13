Руководителю предприятия может грозить лишение свободы на срок до пяти лет

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Руководителя предприятия в Калининградской области подозревают в переводе более 38 млн рублей на иностранные счета с использованием подложных документов. Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в Telegram-канале МВД региона.

"Правоохранителями установлено, что фигурант, будучи единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах широкого ассортимента товаров, в течение 2022 года организовал переводы свыше 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний. При осуществлении данных финансовых транзакций злоумышленник вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Обстоятельства незаконного перевода средств выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Калининградской областной таможней.