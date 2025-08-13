Вера Фейгина договорилась с предпринимателем о получении 690 тыс. рублей за создание условий, дающих преимущество при заключении договоров с взяткодателем и аффилированными с ним лицами

ПЕНЗА, 13 августа. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-начальника управления культуры города Веры Фейгиной и одного из предпринимателей по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Сегодня Первомайским районным судом города Пензы обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, Фейгина договорилась с предпринимателем о получении 690 тыс. рублей за создание условий, дающих преимущество при заключении договоров с взяткодателем и аффилированными с ним лицами. При получении части взятки в размере 250 тыс. рублей Фейгина была задержана. Ее обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия).