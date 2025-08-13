Готовивших в РФ теракты офицеров украинской ДРГ просят осудить на 30 лет

Им также призвали назначить штрафы в размере 1,8 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит назначить по 30 лет лишения свободы украинским военнослужащим, которые входили в диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), совершавшую теракты на военных и энергетических объектах в регионах РФ, сообщает корреспондент ТАСС из Второго Западного окружного военного суда.

"Прошу назначить каждому подсудимому по 30 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей", - заявил в своем выступлении в ходе прений сторон гособвинитель.

Кроме того, прокурор просит назначить фигурантам дела о терроризме ограничение свободы на два года после отбытия наказания, а также удовлетворить иск Минобороны РФ на общую сумму в размере около 1,4 млн рублей.

Элитную группу диверсантов, члены которой на сегодняшний день являются первыми из известных украинских диверсантов, представших перед судом в московском регионе, возглавлял старший офицер группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования "Север" Сухопутных войск Украины подполковник Андрей Антоненко. На скамье подсудимых, помимо Антоненко, капитан Андрей Кулиш, младший лейтенант Денис Ткаченко и сержант Алексей Мазуренко. Еще два входивших в состав группы украинских военнослужащих были ликвидированы при задержании в Брянской области во время их очередной вылазки в августе 2023 года, а один диверсант позднее умер в больнице. Все члены ДРГ перед совершением терактов прошли обучение, в том числе связанное со сборкой БПЛА, говорится в материалах дела, они также причастны к неоднократным атакам беспилотников на военный аэродром Шайковка в Калужской области в 2023 году.

По словам гособвинителя, группа диверсантов отличалась устойчивостью, а сержант Мазуренко и подполковник Антоненко прошли углубленные специальные курсы, продолжив после этого службу в спецподразделении украинской разведки. В своем выступлении прокурор обратил внимание суда, что при задержании диверсантам было предложено сдаться, в ответ они открыли огонь на поражение по военнослужащим РФ, но сами понесли потери. "Бабий и Мочулянский сразу были убиты, а тяжело раненный Долматов скончался позже в больнице", - подчеркнул гособвинитель.

Процесс над украинскими диверсантами начался в конце мая этого года. После оглашения обвинительного заключения Ткаченко и Мазуренко заявили, что частично признают вину и раскаиваются в содеянном. Антоненко и Кулиш вину отрицают. При этом в своем выступлении украинский замполит Антоненко признал фактическую сторону предъявленных ему обвинений по уголовному делу, но не согласился с их квалификацией. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, капитан Кулиш заявил, что не считает себя террористом, так как выполнял боевой приказ командира. В ходе заседаний все подсудимые подчеркнули, что с момента их госпитализации к ним относились предельно корректно.

Суть обвинений

В зависимости от роли и участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных семью статьями УК РФ: два эпизода совершения теракта и три эпизода подготовки террористического акта (ст. 205 УК РФ), пять эпизодов незаконного пересечения государственной границы (ст. 322 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222.1 и ст. 222 УК РФ), контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226.1 УК РФ), а также организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ).

31 августа 2023 года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали ТАСС, что ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа пресекла на территории России деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины. Как установило следствие, целью диверсантов было совершение серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро, трое из которых получили ранения, задержаны, уточняли в ЦОС.

По данным следствия, у каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщали ТАСС, что в ходе нейтрализации диверсантов двое росгвардейцев получили легкие ранения.