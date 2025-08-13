В Прикамье завели дело по факту обнаружения тела новорожденного

Девушка решила, что младенец мертв, и скинула тело ребенка с пятого этажа дома

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"По факту обнаружения тела младенца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 12 августа девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила девочку. Решив, что младенец мертв, несовершеннолетняя скинула тело ребенка с пятого этажа дома.