Площадь возгорания составила 40 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы в Симферопольском районе Республики Крым локализовано на площади 40 га, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветреной погоды. Огнеборцам удалось спасти дачный массив Новозбурьевка. На месте работала водоподвозочная техника, тракторы, применялись хлопушки и ранцевые огнетушители. Пожар локализован в 15:50 мск на площади 40 га", - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекалось 48 человек и 12 единиц техники. Из-за задымления ранее перекрывали движение на участке дороги между селами Дубки и Новозбурьевка. В ГУП "Крымэнерго" сообщали о временном изменении схемы движения двенадцати автобусов. В ГУ МЧС по республике уточнили, что движение восстановлено.