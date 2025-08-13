Подозреваемый в июне уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию татуировок, идентифицируемых как символика запрещенного в России движения

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в июне 2025 года был привлечен к административной ответственности за демонстрацию татуировок, идентифицируемых как символика запрещенного в России движения. Несмотря на это, в августе он вновь умышленно оголял часть тела с аналогичными изображениями в публичном месте, тем самым демонстрируя свою приверженность к экстремистской организации.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.