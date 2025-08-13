Фигурант включал в отчетность заведомо ложные сведения и использовал фиктивные хозяйственные операции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Новгородской области вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за уклонение от уплаты налогов на сумму более 111 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Санкт-Петербурга. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 111 миллионов рублей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - указано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в период с 2019 по 2021 год обвиняемый, занимая руководящую должность в коммерческой организации, систематически уклонялся от уплаты налогов. Он включал в отчетность заведомо ложные сведения и использовал фиктивные хозяйственные операции.