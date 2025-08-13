Издание "Главком" отмечает, что парламентарий находится в ОАЭ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы объявили в розыск депутата Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко. Об этом сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на материалы МВД Украины.

Издание отмечает, что Христенко покинул Украину в начале 2022 года, жил в Польше, а сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) после масштабных обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заочно предъявила Христенко обвинения по статьям о госизмене и злоупотреблении своим положением.

По версии СБУ, Христенко "имел значительное влияние на деятельность НАБУ" и якобы являлся агентом ФСБ. В ведомстве указывали, что депутат находится "в тесных отношениях с частью руководителей" НАБУ и "продолжает осуществлять влияние на бюро", несмотря на то, что давно выехал с Украины.