В Воронеже от госпитализации отказалась женщина, в которую выстрелили

Медики оказали ей помощь на месте происшествия

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая из-за стрельбы из пневматического оружия в воронежском ЖК "Ботанический сад", не пострадала серьезно и отказалась от госпитализации. Врачи оказали ей помощь на месте происшествия, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Воронежской области.

"Бригада СМП оказала женщине медицинскую помощь на месте. От госпитализации пациентка отказалась", - отметили представители минздрава.

Инцидент произошел еще в пятницу, 8 августа, но только спустя пять дней приобрел широкую огласку. Информация о том, что мужчина выстрелил с балкона многоэтажки из пневматического оружия и попал в женщину, появилась в закрытом паблике для жильцов названного ЖК, а затем в нескольких местных СМИ.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в настоящий момент по факту происшествия проводится процессуальная проверка.