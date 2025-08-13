На экс-чиновника Калининграда завели дело за получение взятки

Михаил Саркисов получил взятку в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова за получение взятки при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022-2023 годы между ООО "Комплитстрой групп" и государственным заказчиком заключены контракты на строительство объектов на территории Калининградской области на сумму более 800 млн рублей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. В период с января по июнь прошлого года он получил от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были.