ТАСС: в Калужской области завели дело из-за попытки поджога синагоги

Полиция ведет поиски причастных

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой поджога злоумышленниками синагоги в Обнинске Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщили ТАСС, что попытка поджога синагоги произошла в ночь на 13 августа в Обнинске, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. В пресс-службе УМВД по региону отметили, что в дежурную часть поступило сообщение о попытке поджога входной двери частного здания. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что к попытке поджога, вероятно, причастны два человека, полиция ведет их поиски.

10 июля 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, в итоге сгорела внутренняя электроподстанция. Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних.