Следователи выявляют причастного в совершении преступления

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело после проверки информации из социальных медиа о повреждении памятников героям Великой Отечественной войны в городе Эртиле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлено сообщение о том, что в городе Эртиле неустановленное лицо повредило постаменты героев Великой Отечественной войны. По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону ранее поделилась информацией о задержании на месте происшествия 45-летнего местного жителя, подозреваемого в повреждении памятников. Его поместили в специальное медицинское учреждение.

Следователи выполняют комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причастного к этому лица, а также занимаются сбором доказательств.