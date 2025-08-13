Мероприятия проходят во всех областях Украины при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора, подчеркнули в Национальной полиции страны

МОСКВА, 13 августа, /ТАСС/. Правоохранители Украины проводят одновременно более 150 обысков по всей Украине в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин за границу. Об этом сообщили в Национальной полиции страны.

Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска через систему "Путь" или по поддельным медицинским документам. По данным правоохранителей, стоимость таких "услуг" может достигать $25 тыс.

"Мероприятия проходят во всех областях Украины при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора. Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий", - добавили в Нацполиции.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.