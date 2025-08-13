Интенсивность ударов по станции растет весь месяц

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Украинская армия с утра вела массированный обстрел объектов и промзоны ЗАЭС, интенсивность их огня за последний месяц увеличилась. Об этом сообщили в Росатоме.

Погибших и разрушений нет, говорится в сообщении в Telegram-канале Росатома.

Там уточнили, что подобный обстрел произошел днем ранее. Из-за атаки случилось возгорание в районе гидротехнических сооружений ЗАЭС. Начался пожар, который удалось остановить в 700 м от энергоблока. Сотрудники МЧС успешно ликвидировали возгорание, несмотря на то, что противник активно противодействовал их работе. Для этого он использовал БПЛА, которые наносили прицельные удары по прибывающим пожарным расчетам, подчеркнули в компании.

В госкорпорации отметили, что интенсивность атак на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения. "За последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара - двое мужчин и женщина-пенсионерка", - добавили в Росатоме.