Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области, в одном из районов была введена тревога из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гусев также сообщил, что в Кантемировском районе Воронежской области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работали системы оповещения.

В новость внесены изменения (21:42 мск) - добавлена информация об отмене угрозы удара БПЛА в Кантемировском районе региона.