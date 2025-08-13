Тело мальчика без признаков жизни обнаружили в водоеме

ТУЛА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе Тульской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего жителя Дубенского района, по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в среду. Тело мальчика без признаков жизни обнаружили в водоеме в Дубенском районе. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.