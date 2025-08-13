На месте происшествия работают 25 специалистов и 5 единиц техники

МАЙКОП, 13 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Эвакуированы 30 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Сегодня вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Майкоп. ул. Депутатская, 16. Наблюдается открытое горение на 8 этаже девятиэтажного жилого дома. Предварительно, огонь охватил 30 квадратов. Эвакуированы 30 человек", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 25 специалистов и 5 единиц техники.