Возгорание потушили на площади 40 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение сухой травы в Симферопольском районе Республики Крым, возникшее на площади 40 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 22:15 [мск] произошла ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекались 48 человек и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ландшафтным пожаром в Симферопольском районе Крыма было охвачено около 40 га территории. Существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветреной погоды. Пожарным удалось спасти дачный массив "Новозбурьевка".

Из-за задымления перекрывалось движение на участке дороги между селами Дубки и Новозбурьевка. В ГУП "Крымэнерго" сообщали о временном изменении схемы движения двенадцати автобусов, затем движение восстановили.