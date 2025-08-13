В Симферопольском районе Крыма потушили ландшафтный пожар

Пожарным удалось спасти дачный массив "Новозбурьевка"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Пожарные подразделения полностью ликвидировали ландшафтный пожар в Симферопольском районе Республики Крым, возникший на площади 40 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 23:55 [мск] пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

13 августа в Симферопольском районе Республики Крым произошло возгорание сухой растительности, ландшафтным пожаром было охвачено около 40 га территории. В 22:15 мск произошла ликвидация открытого горения, существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветреной погоды. Пожарным удалось спасти дачный массив "Новозбурьевка".

Из-за задымления перекрывалось движение на участке дороги между селами Дубки и Новозбурьевка. В ГУП "Крымэнерго" сообщали о временном изменении схемы движения 12 автобусов, затем движение восстановили.