Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС

МАЙКОП, 14 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение возгорание квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что из девятиэтажки, где горит квартира, эвакуированы 30 человек. Пожар, возникший на площади 30 кв. м, локализовали на площади 60 кв. м.

"В 00:06 мск объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Тушение затруднено большой захламленностью внутри квартиры. На месте работу пожарных координирует начальник Главного управления МЧС России по республике Станислав Илющенко.