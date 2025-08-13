По словам главы сербского МВД Ивицы Дачича, произошла "чудовищная атака на государство, на граждан, которые имеют иное политическое мнение"

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Число сотрудников полиции, пострадавших в ходе вечерних протестов и беспорядков в Сербии, возросло, по предварительным данным, до 15. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

"Опасаемся, что есть и более тяжелые ранения. По информации, поступившей час назад, пострадали шесть полицейских. Однако уже есть данные с мест происшествий, которые еще предстоит подтвердить, что их число может достигать 14-15", - приводятся слова Дачича в распространенном заявлении МВД.

По словам главы МВД, произошла "чудовищная атака на государство, на граждан, которые имеют иное политическое мнение, и на полицию". Министр отметил, что среди пострадавших есть мирные жители, а участники протестов без причины нападали на граждан и правоохранителей. Дачич подчеркнул, что полиция применяет "минимальные меры принуждения" для защиты правопорядка, и призвал всех покинуть улицы.

Как ранее сообщал Дачич, президент Сербии Александар Вучич прибыл в командный центр полиции на фоне продолжающихся протестов и беспорядков в части городов страны.

Ранее МВД Сербии информировало о нападении протестующих на помещение Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, в результате которого пострадал сотрудник полиции. По данным ведомства, участники несогласованной акции забросали здание петардами и фаерами, после чего правоохранители приняли меры для обеспечения порядка.

По информации полиции, в ходе акций протеста на севере страны за последние сутки пострадали почти 70 человек. Беспорядки произошли у офисов СПП в нескольких городах, а массовые выступления студентов и оппозиции с требованием досрочных парламентских выборов охватили Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и другие города. Стычки сопровождаются забрасыванием зданий и полицейских кордонов камнями, палками и пиротехникой.