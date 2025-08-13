В населенных пунктах один из них ощущался силой от 2 до 3 баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 44 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 44 афтершока. В населенных пунктах ощущался один из них силой от 2 до 3 баллов", - сообщили в ведомстве.

В пунктах временного размещения остается один человек. За предыдущие сутки на Камчатке произошло 37 афтершоков, ощущаемых сейсмособытий - четыре.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.