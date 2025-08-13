В Приморье установили личность подозреваемой в убийстве новорожденного сына

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК России по региону

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае установили личность женщины, которая причастна к гибели своего новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

7 июня в протоке реки Астраханка Ханкайского округа было обнаружено тело новорожденного мальчика.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и проведенных следственных действий была установлена личность, причастная к данному преступлению. Ею оказалась жительница села Камень-Рыболов, которая призналась в содеянном. По ее словам, 3 июня 2025 года вечером она самостоятельно родила младенца в ванной комнате. После этого женщина завернула ребенка в полотенце, прикрыла ему лицо и придавила, а затем поместила тело в полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении.

Женщина убедилась, что мальчик не подает признаков жизни, после чего сообщила мужу, что родила мертвого младенца, которого нужно отвезти к реке. Мужчина поверил супруге и согласился избавиться от тела.

В 2021 году у супругов родилась дочь, которую они оставили в подъезде. Позже девочку удочерили. Ее ДНК совпала с ДНК новорожденного мальчика, найденного погибшим. По словам женщины, мотивом преступления стала сложная жизненная ситуация, связанная с нехваткой денег. При этом у них с мужем есть еще трое детей 2014, 2020 и 2024 годов рождения. Следователи ходатайствовали о лишении супругов родительских прав.

"В настоящее время женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.