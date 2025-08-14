Охранявшие порядок в "Крокусе" полицейские в момент теракта были без оружия

Об этом говорится в материалах дела

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Двое полицейских, которые охраняли общественный порядок в концертном зале "Крокус сити холл" во время концерта "Пикника" в момент нападения были без оружия. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно показаниями сотрудника ППС УМВД России по Красногорску, 22.03.2024 он находился на службе, ему поступило указание прибыть для охраны общественного порядка в "Крокус сити холл", где проходил концерт рок-группы "Пикник". По устному указанию командира они с напарником сдали служебное оружие в комнату хранения оружия (КХО). Им не назвали причину, по которой необходимо было сдать табельное оружие. Подъехав в "Крокус" около 17 часов 45 минут они подошли ко входу в сам зал "Крокус сити холл", где их встретил старший охраны и спросил есть ли у них оружие, они ответили, что оружия у них нет", - сказано в материалах допроса одного из полицейских, который привлечен к делу в качестве свидетеля.

Как следует из материалов дела, привлеченные для помощи сотрудникам охраны "Крокуса" полицейские разделились: один занял позицию на первом входе в концертный зал, а второй - на втором входе. В момент нападения террористов один из сотрудников ППС вместе с другими людьми выбежал из здания "Крокуса". Находясь в безопасном месте, он связался с начальством по мобильному телефону, сообщил о случившемся, а потом ушел в отдел полиции "Павшино" за помощью. Второй же полицейский укрылся от террористов в комнате охраны.