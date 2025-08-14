Общая сумма задолженности составила более 20 тыс. рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Один из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" ранее брал микрозаймы для того, чтобы купить необходимые ему смартфоны. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Установил, что Файзов Мухаммадсобир получал следующие микрозаймы в обществе ООО МКК "Страна экспресс": 1) 16 780 рублей, микрозайм был предоставлен на приобретение сотового телефона марки Xiaomi Redmi 10, и дополнительных услуг в торговой сети "Билайн" (ПАО "Вымпелком"), в том числе на приобретение сим-карты; 2) сумма микрозайма 21 989 рублей, микрозайм был предоставлен на приобретение сотового телефона Samsung SM-A245 Galaxy. Второй микрозайм на состояние 27.03.2024 был просрочен на 69 дней. Сумма задолженности 20 110,50 рублей", - сказано в материалах дела.

Там также сказано, что второй учатсник нападения на концертный зал Шамсидин Фаридуни в августе и сентябре 2022 года четырежды пытался взять микрокредит, но все четыре раза ему отказали.