Мужчины вырубили 7,5 тыс. деревьев

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае приговорил руководителя лесозаготовительной фирмы и его подчиненного к 5 и 6,5 годам колонии общего режима за незаконную рубку леса на 62 млн рублей. Мужчины вырубили 7,5 тыс. деревьев, сообщает прокуратура Красноярского края.

"Суд вынес приговор руководителю лесозаготовительной фирмы ООО "Паллада" и его подчиненному за воровство леса на 62 млн рублей. <...> В зависимости от роли и степени участия суд признал мужчин виновными в незаконной рубке (ч. 3 ст. 260 УК РФ), контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и приговорил к 5 и 6,5 годам колонии общего режима. Использованная для рубки техника конфискована, для взыскания ущерба на имущество наложен арест. Также на протяжении трех лет они не смогут заниматься лесозаготовкой", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в октябре 2019 года владелец лесозаготовительной фирмы и его сотрудник организовали преступную группу. Целью была массовая незаконная рубка древесины на территории Нижнеингашского района. "Мужчины приобрели паспортные данные и другие сведения местных граждан, чтобы от их имени оформить договоры купли-продажи насаждений "для собственных нужд". Владельцы этих документов даже не подозревали, что от их имени кто-то вырубает гектары леса. С этими поддельными договорами сообщники обратились в Тинское и Пойменское лесничества, получили разрешения на рубку и наняли бригады лесорубов", - пояснили в ведомстве.

За 1,5 года мужчины успели вырубить 172 га леса. "Это 7,5 тыс. деревьев. Государству такой "бизнес" обошелся в 62 млн рублей ущерба. Но на этом авантюра не закончилась. В 2022-2023 годах владелец фирмы добавил в схему контрабанду. Часть незаконно заготовленной древесины - 367 куб. м на 4 млн рублей он переработал в пиломатериал, оформил фиктивные договоры с несуществующими поставщиками и отправил за границу", - добавили в прокуратуре.