Сотрудникам полиции пришлось произвести выстрел в воздух

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем и двум годам лишения свободы двух мужчин, которые в марте этого года напали на двух полицейских, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Сотрудникам полиции пришлось произвести выстрел в воздух.

"Вину в совершении преступления мужчины признали полностью. Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил виновным наказание в виде двух лет и трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД России по Омской области уточнили, что инцидент произошел ночью 30 марта. Начальник ОМВД России по Москаленскому району вместе с сотрудником Госавтоинспекции в селе Элита остановили автомобиль под управлением нетрезвой девушки. После этого на место прибыли двое мужчин, которые напали на одного из сотрудников полиции и нанесли не менее двух ударов в голову. Остановились они только после предупредительного выстрела в воздух.